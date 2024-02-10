اشتباكات عنيفة بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط مجمع ناصر الطبي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 03:00
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المفوض العام للأونروا: إذا لم نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا فإن ذلك سيؤدي لمخاطر تهدد غزة والمنطقة بأكملها
إعلام العدو: الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة "إجلاء" النازحين
رئاسة الوزراء الصهيونية: لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح
الرئاسة الفلسطينية: إن أقدمت إسرائيل على الهجوم على رفح فسيكون ذلك خطوة تهدد الأمن في المنطقة والعالم
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: التقارير عن هجوم عسكري "إسرائيلي" على رفح مثيرة للقلق
جوزيب بوريل: الهجوم على رفح ستكون له عواقب كارثية تفاقم الوضع الإنساني وتؤدي لخسائر لا تطاق في صفوف المدنيين
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المديرة التنفيذية لليونيسف: ندعو الأطراف بشكل عاجل إلى عدم التصعيد في رفح حيث يوجد أكثر من 600 ألف نازح
الأمم المتحدة: قتل "إسرائيل" 3 فلسطينيين في مستشفى بدون محاكمة الأسبوع الماضي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني
إعلام العدو: رئيس الكنيست ألغى اجتماعا مع غوتيريش بسبب اتهامه "إسرائيل" بانتهاك القانون الدولي
المقاومة الإسلامية في العراق: العدو لا يفهم غير لغة السلاح وهذا ما تبين في استهدافاته لمجاهدي الحشد الشعبي
المقاومة العراقية: ندعو اخوتنا في الجهاد إلى المشاركة في طرد الاحتلال في هذه المرحلة التاريخية للعراق والمنطقة
وسائل إعلام يمنية: غارات العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة الحديدة بلغت 13 غارة منذ فجر الجمعة
اشتباكات عنيفة بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط مجمع ناصر الطبي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة
منذ 1 ساعة
10 February، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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