‫المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة كيلع التابعة لجيش العدو  ‫الصهيوني في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 19:24

‫المقاومة الإسلامية: استهدفنا ثكنة كيلع التابعة لجيش العدو  ‫الصهيوني في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا

منذ 38 mins 9 February، 2024
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