البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتزم إلقاء خطاب غير معلن إلى الأمة خلال بضع دقائق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 9 2024 - 04:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الخارجية الايرانية: ندين العمل الارهابي الذي نفذته واشنطن في العراق وأدى الى استشهاد عدد من المقاومين
عدوان أميركي بريطاني استهدف بـ5 غارات منطقة رأس عيسى وبغارتين منطقة الشبكة في مديرية الصليف في الحديدة غرب اليمن
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتزم إلقاء خطاب غير معلن إلى الأمة خلال بضع دقائق
منذ 1 ساعة
9 February، 2024
عاجل
البيت الابيض
الولايات المتحدة
بايدن
التعليقات
ذات صلة
طوفان الاقصى| بايدن في عين الصحافة العربية المطبعة: رجل “متعاطف” مع الغزيين ويريد احلال السلام
الرئيس الأميركي بايدن: هناك بعض التحرك إزاء اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة
البيت الأبيض: إدارة الرئيس بايدن تعارض مشروع قانون للجمهوريين بمجلس النواب خاص بتقديم مساعدة لـ”إسرائيل”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة