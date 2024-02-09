شدّد اجتماع الرياض التشاوري، على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، والتوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق النار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنّ المجتمعين عبروا عن دعمهم لـ”الأونروا”، وحثّوا الداعمين لها على “الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية”.

كما لفتت الخارجية السعوديّة إلى تشديدهم أيضاً على أهمية اتخاذ “خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين”، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، ورافضين “رفضاً قاطعاً” لعمليات التهجير القسري.



وكان الاجتماع الوزاري التشاوري، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد انطلق في الرياض، مساء أمس الخميس، وشارك فيه وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

المصدر: وكالات