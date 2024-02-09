المقاومة الاسلامية: رداً على ‏استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية استهدف المجاهدون ‏مقر قيادة لواء المشاة الثاني في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 00:54

المقاومة الاسلامية: رداً على ‏استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية استهدف المجاهدون ‏مقر قيادة لواء المشاة الثاني في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏

منذ 1 ساعة 8 February، 2024
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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة (11:00) من مساء يوم الخميس 8-2-2024 ‌‏مقر قيادة لواء المشاة الثاني في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا. ‏
‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 08-02-2024 م
‏27 رجب 1445 هـ

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