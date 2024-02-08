تصاعد أعمدة الدخان في وحدة الطاقة الأولى بمحطة تسوروغا للطاقة النووية في اليابان دون أنباء عن إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 03:20
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تصاعد أعمدة الدخان في وحدة الطاقة الأولى بمحطة تسوروغا للطاقة النووية في اليابان دون أنباء عن إصابات
منذ 43 mins
8 February، 2024
عاجل
اليابان
محطة تسوروغا النووية
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