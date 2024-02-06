السيد الحوثي: أحذرهم وأقول أن عليهم وقف عدوانهم على غزة وأن يكفوا عن حصارهم وإلا فسوف نسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 18:02

السيد الحوثي: أحذرهم وأقول أن عليهم وقف عدوانهم على غزة وأن يكفوا عن حصارهم وإلا فسوف نسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر

منذ 2 ساعة 6 February، 2024
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