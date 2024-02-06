أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن بلاده “غير قادرة على المنافسة” بعد تدهور اقتصادها، حيث تعاني ألمانيا ارتفاع كلفة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا، وتمويل أوكرانيا.

وقال ليندنر: “لم نعد قادرين على المنافسة، أصبحنا أكثر فقرا لأننا لا نملك نموا اقتصاديا”.

أدلى ليندنر بتصريحاته بعد ساعات قليلة من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سينمو بنسبة 0.3% فقط العام الجاري.

وفقدت السلطات الألمانية كل الآمال في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بعد فشل البلاد من التعافي من جائحة كورونا، وأثر العقوبات ضد روسيا، ومليارات الدولارات لأوكرانيا، والتخلي عن استيراد الغاز الروسي.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن اقتصاد بلاده أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب التراجع عن استيراد الغاز الروسي الذي كان مفيدا ويدر الأرباح على البلاد.

وقال هابيك إن الاقتصاد الألماني فقد ميزته التنافسية بسبب التراجع عن شراء الغاز الروسي، والأمر الذي كان مربحا للغاية لاقتصاد البلاد.

المصدر: بلومبرغ