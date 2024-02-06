شنّ العدوان الأمريكي البريطاني، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على محافظة صعدة.

شنّ العدوان الأمريكي البريطاني، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على محافظة صعدة.

وبحسب مصادر محليّة، فقد استهدف العدوان الأمريكي البريطاني شرق مدينة صعدة، بثلاث غارات.

وفي وقتٍ سابق، استهدف عدوان أميركي بريطاني، منطقة الكثيب في الحديدة، غربي اليمن، مرتين متتاليتين، بغاراتٍ جوية.

وفجر يوم أمس، استهدف العدوان الأميركي البريطاني، محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غرب اليمن بـ 11 غارة، كما استهدف بـ 8 غارات، منطقة رأس عيسى في مديرية الصَّليْف شمالي غرب مدينة الحديدة.

كذلك، شنّ 3 غارات على مناطق متفرقة، من مديرية الزَّيْدِيَة، و4 غارات شرقي مدينة صعدة شمال اليمن.

المصدر: وكالات