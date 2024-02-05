عقد في إتحاد بلديات الشقيف النبطية جنوب لبنان الاثنين لقاء موسعا حضره وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ناصر جابر وحشد من الفعاليات الاجتماعية والبلدية.

وتناول اللقاء موضوع تأهيل وصيانة معمل الكفور والبدء بإنشاء المطمر الصحي التابع له في بلدة دير الزهراني، وإطلاق المرحلة الأولى لإنشاء معمل فرز النفايات الصلبة والمطمر الصحي لإتحادي بلديات إقليم التفاح وجبل الريحان.

وبالمناسبة، أعلن ياسين “إيجاد حل جذري للازمة يقضي بإعادة صيانة وتشغيل معمل فرز النفايات في وداي الكفور، اقامة مطمر صحي للعوادم في بلدة دير الزهراني، تعزيز خطة الفرز من المصدر ودعم البلديات التي تستقبل النازحين اللبنانيين”، ولفت الى أنه “يجري العمل حاليا على نقل وصاية معامل الفرز في لبنان من وزارة التنمية الادارية الى وزارة البيئة والذي هو مكانها الصحيح”، وقال “بهذا الانتقال التدريجي سنسعى الى دعم اتحادات البلديات في المنطقة لتعمل بشكل صحيح ومتكامل من نقل وجمع وفرز ومعالجة النفايات وصولا الى الطمر الصحي الذي يجب أن يتم بمعايير عالية”.

من جهته، اعتبر النائب رعد ان “الفرصة الآن تاريخية وذهبية متاحة ويجب على كل عاقل يتحمل مسؤولية أن ينتهزها من أجل معالجة مشكلة من أصعب المشكلات في حياتنا المدنية والتنموية والإقتصادية والبيئية والسياسية”، وأضاف “معالي وزير البيئة مهتم لأبعد الحدود، وحكومة تتابع، ورعاية وقرار سياسي من جهات معنية في هذه المنطقة واحتضان هذا المشروع الذي يصب في إطار معالجة مشكلة من أصعب المشاكل البيئية”، واضاف “طالما أن هذه الظروف متوفرة فعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية في إطلاق العمل ومتابعته ومواكبته للوصول إلى النتيجة المرضية لمعالجة موضوع النفايات في إتحادات بلديات الشقيف وإقليم التفاح وجبل الريحان لأن كل المنطقة وحدة بيئية مُتماسكة وتتكفّل بعضها البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام