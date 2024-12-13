ياسين أطلق من الضاحية المرحلة الأولى من توزيع المساعدات للعائدين والمتضررين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 20:40

ياسين أطلق من الضاحية المرحلة الأولى من توزيع المساعدات للعائدين والمتضررين

منذ 2 ساعة 13 December، 2024
ياسين من الضاحية
لبنان

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ناصر ياسين الجمعة من باحة عاشوراء في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة على الأهالي العائدين والمتضررين، ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية.

وبالمناسبة، قال ياسين “من الضاحية التي تلملم جراحها وتبدأ بمسيرة التعافي، أطلقنا اليوم المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة على الأهالي العائدين والمتضررين في الضاحية الجنوبية والتي تهدف إلى مساعدة 15 الف أسرة، بالتعاون مع محافظ جبل لبنان واتحاد بلديات الضاحية، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة إنقاذ الطفل والصليب الأحمر اللبناني، وذلك ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية”.

وأضاف ياسين “سيستمر العمل لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي العائدين إلى مدنهم وبلداتهم والمتضررين من العدوان للأشهر المقبلة، بالتعاون مع لجان الطوارئ في المحافظات ومع المنظمات الدولية والإنسانية الشريكة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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