ياسين أطلق من الضاحية المرحلة الأولى من توزيع المساعدات للعائدين والمتضررين

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ناصر ياسين الجمعة من باحة عاشوراء في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة على الأهالي العائدين والمتضررين، ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية.

وبالمناسبة، قال ياسين “من الضاحية التي تلملم جراحها وتبدأ بمسيرة التعافي، أطلقنا اليوم المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة على الأهالي العائدين والمتضررين في الضاحية الجنوبية والتي تهدف إلى مساعدة 15 الف أسرة، بالتعاون مع محافظ جبل لبنان واتحاد بلديات الضاحية، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة إنقاذ الطفل والصليب الأحمر اللبناني، وذلك ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية”.

وأضاف ياسين “سيستمر العمل لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي العائدين إلى مدنهم وبلداتهم والمتضررين من العدوان للأشهر المقبلة، بالتعاون مع لجان الطوارئ في المحافظات ومع المنظمات الدولية والإنسانية الشريكة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام