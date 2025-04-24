بيسكوف: بوتين يؤيد مبادرة ترامب لوقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وقال بيسكوف في حديث له يوم الاربعاء “يؤيد بوتين هذه الفكرة، ولكن قبل المضي قدما إلى الأمام يجب الإجابة عن بعض الأسئلة المحددة”، وتساءل “لو دخل وقف إطلاق النار هذا حيز التنفيذ اليوم، هل كانت فرنسا ستوقف غدا توريدات الذخيرة والمدافع والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي لكييف؟ أو المملكة المتحدة؟”، وأشار إلى أن “الأوضاع في الجبهة تتطور لصالح روسيا”.

يذكر أن ترامب تقدم في مارس/آذار الماضي بمبادرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق تعليقا على هذه المبادرة إن “روسيا تؤيدها، لكن هناك بعض الجوانب التي تتطلب مناقشة إضافية”.

المصدر: روسيا اليوم