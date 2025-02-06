الكرملين يرد على طرح أوروبي لإنشاء “محكمة خاصة بشأن روسيا”

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف إن “الخبراء والهياكل الدولية التي تناقش إنشاء محكمة خاصة لبعض ما يسمونه الجرائم الروسية ليست مستعدة لمواجهة الواقع”.

واضاف بيسكوف في حديث له الخميس “نعتقد أن كل الهياكل الدولية وكل هؤلاء الخبراء المزعومين، يتخذون عمدا موقفا منحازا وغير بناء على الإطلاق وهم غير مستعدين للنظر إلى الواقع”.

وأشار بيسكوف إلى أن “الكرملين لا يقبل الخبراء الدوليين الذين التزموا الصمت بشأن جرائم كييف منذ العام 2014. وأضاف “إنهم صامتون منذ عام 2014، عندما أرسل نظام كييف الدبابات إلى داخل بلاده وضد شعبه الذي لم يرغب في قبول نتائج التغيير القسري للنظام والسلطة في بلاده”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأوكرانيا وضعوا الأسس القانونية لإنشاء محكمة خاصة لبعض “الجرائم الروسية” في أوكرانيا.

ف يرد على طرح أوروبي لانشاء “محكمة خاصة بشأن روسيا”

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف إن “الخبراء والهياكل الدولية التي تناقش إنشاء محكمة خاصة لبعض ما يسمونه الجرائم الروسية ليست مستعدة لمواجهة الواقع”.

واضاف بيسكوف في حديث له الخميس “نعتقد أن كل الهياكل الدولية وكل هؤلاء الخبراء المزعومين، يتخذون عمدا موقفا منحازا وغير بناء على الإطلاق وهم غير مستعدين للنظر إلى الواقع”.

وأشار بيسكوف إلى أن “الكرملين لا يقبل الخبراء الدوليين الذين التزموا الصمت بشأن جرائم كييف منذ العام 2014. وأضاف “إنهم صامتون منذ عام 2014، عندما أرسل نظام كييف الدبابات إلى داخل بلاده وضد شعبه الذي لم يرغب في قبول نتائج التغيير القسري للنظام والسلطة في بلاده”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأوكرانيا وضعوا الأسس القانونية لإنشاء محكمة خاصة لبعض “الجرائم الروسية” في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم