ترامب: تعنت زيلينسكي يضر بمفاوضات السلام مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “تعنت الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدم الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، يضر بمفاوضات السلام مع روسيا”.

وقال ترامب في حديث له يوم الاربعاء “زيلينسكي، يتباهى في الصفحة الأولى من صحيفة وول ستريت جورنال بأن أوكرانيا لن تعترف قانونا باحتلال شبه جزيرة القرم، هذا التصريح ضار جدا بمفاوضات السلام مع روسيا”، وأكد أن “شبه جزيرة القرم فقدت منذ سنوات تحت رعاية باراك أوباما، وهي الآن ليست محل نقاش حتى”.

وسأل ترامب “إذا كان زيلينسكي يريد شبه جزيرة القرم، فلماذا لم يقاتل من أجلها قبل أحد عشر عاما عندما تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة؟”، وأضاف ” المنطقة ولسنوات عديدة قبل تسليم أوباما، كانت تضم قواعد رئيسية للغواصات الروسية”، واكد أن “التصريحات التحريضية مثل تصريحات زيلينسكي هي التي تجعل من الصعب جدا تسوية هذه الحرب، ليس لدى زيلينسكي ما يتباهى به”.

ولفت ترامب إلى أن “الوضع بالنسبة لأوكرانيا رهيب – يمكنه (زيلينسكي) الحصول على السلام أو يمكنه القتال لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى يخسر البلد بأكمله”، وأكد أن “لا علاقة لي بروسيا ولكن لدي رغبة كبيرة في إنقاذ حياة آلاف الجنود الروس والأوكرانيين الذين يموتون أسبوعيا دون سبب”.

المصدر: روسيا اليوم