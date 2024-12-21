ياسين والحلبي اجتمعا بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي السبت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشّؤون الإنسانيّة ومنسّق مكتب تنسيق الشّؤون الإنسانيّة (أوتشا) توم فليتشر، الذي يقوم بجولة في لبنان، بعد تعيينه في منصبه الجديد.

وقد شارك في الاجتماع منسق الامم المتحدة في لبنان عمران ريزا ومستشارا حجار وفريق عمل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في لبنان.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة الوضع الانساني المستجد، نتيجة العدوان الاسرائيلي والحاجة إلى دعم اكثر من نصف مليون من الأهالي المتضررين من العدوان بشكل مباشر والذين خسروا منازلهم وسبل عيشهم، وكذلك اللبنانيين العائدين من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة.

وقد أشار فليتشر إلى انه سيضمن ذلك في تقريره إلى مجلس الأمن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام