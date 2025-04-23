لافروف: الغرب يحاول العودة إلى “اللعبة الأفغانية” في الدوحة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “الغرب يحاول بشكل مكثف العودة إلى اللعبة الأفغانية من خلال إطلاق صيغة جديدة من المشاورات في العاصمة القطرية الدوحة”.

وقال لافروف عقب زيارته إلى أوزبكستان يوم الاربعاء “لقد لاحظنا أن الغرب يحاول بشكل مكثف العودة إلى اللعبة الأفغانية التي انسحب منها”، وتابع “كما قلت، أثناء هروب قوات التحالف من هذا البلد بعد وصول طالبان إلى السلطة، بادر الغرب من خلال الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى إطلاق صيغة جديدة من المشاورات، التي تعقد في الدوحة”.

وأشار لافروف إلى أن “الغرب يشعر بعدم الارتياح إزاء حقيقة أنه قبل صيغة الدوحة، كان الدور الرئيسي في الدعم الخارجي للعمليات الأفغانية تلعبه البلدان الغربية”، وأضاف “نحن لسنا ضد مشاركة الدول الغربية في صيغة الدوحة، فقط إذا كانت مشاركة الدول الغربية في هذه الجهود المشتركة صادقة، ولذلك فإننا نشارك أيضا في عملية الدوحة”.

المصدر: روسيا اليوم