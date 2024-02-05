أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 5-2-2024.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ ضغط أميركي على العدوّ لتغطية الضغط على المقاومة | ردّ «حماس» وشيك: إيجابيون شرط إنهاء الحرب

ـ تشكيك أميركي بالادارة: إستراتيجية بايدن لا تجلب الردع

ـ ضغوط المستوطنين تتفاقم: لا ثقة بالجيش

ـ الضمان يخرج من دائرة «الإنكار»: الدولار بسعر السوق

صحيفة البناء

ـ غارات اميركية على اليمن.. وصنعاء: ماضون في إجراءاتنا في البحر الأحمر

ـ المقاومة متمسكة بشرطَيْ وقف الحرب وتحرير كل الأسرى للسير بأي صفقة

ـ بري: لا جلسات دون توافق.. والخماسية التزمت الحياد.. وأهلاً بعودة الحريري

صحيفة الجمهورية

ـ تركيز على الفصل بين غزة ولبنان

ـ التعميم 166 ماذا يعطي…وماذا يأخذ؟

ـ صراع قطري فرنسي صامت

ـ لماذا تتغاضى واشنطن عن دور طهران؟

ـ 100 دولار بدلا من الـ 100 ألف؟

ـ الحكومة الإسرائيلية تناقش تفاصيل الهدنة

صحيفة اللواء

ـ «هدنة رمضان» في الواجهة الجنوبية أو التعايش مع حرب مفتوحة!

ـ بري يحسم المسار الرئاسي: لا جلسات بلا حوار مسبق وتعاميم الـ150 دولاراً في ملعب المصارف

ـ خلافات الصفقة داخل الكابينت أمام جولة بلينكن

ـ ضربات المقاومة تنهك جيش الاحتلال.. وضربات التحالف مستمرة ضد «المحور الإيراني»

صحيفة الديار

ـ المعارك تحتدم في خان يونس… «تل أبيب» تضغط على حماس بالنار للسير بشروطها

ـ وزير الخارجيّة الفرنسيّة في بيروت غداً تحضيراً لـ«اليوم التالي»

ـ واشنطن ستواصل ضربات «ردّ الاعتبار» من دون تجاوز الخطوط الحمراء

صحيفة النهار

ـ اشتعال ميداني… والرئاسة إلى شلل مستعاد!

ـ بري: لو عقدت خمسون جلسة بلا تشاور وحوار لن ينتخب رئيس!

ـ الراعي: دعونا إلى التقيّد بالقرار 1701 حمايةً لبلدات الجنوب الحدوديّة من القصف والقتل والتهجير

ـ قتال عنيف في مدينتي غزة وخان يونس و”حماس” نفت رفضها مقترحات رقف النار

ـ 48 غارة أميركية وبريطانية على اليمن والحوثيون يتعهدون “التصعيد بالتصعيد”

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

ـ كواليس

سأل مسؤول خليجي دبلوماسياً أميركياً كبيراً عما إذا كان الدور العسكري الأميركي قابلاً للتطور إلى حد الإعلان عن فتح البحر الأحمر أمام الملاحة لكل السفن دون تمييز بما فيها السفن الاسرائيلية وتحدّي أنصار الله بمنع ذلك، فتلقى جواباً سلبياً وتأكيداً أن واشنطن توجّه رسالة لأنصار الله مفادها أن كلفة خياراتهم مرتفعة. وبالمثل تفعل في العراق رداً على استهداف قواتها وهي لا تريد التورط بحرب في اليمن ولا في العراق. وبالتأكيد لا تريد حرباً مع إيران وتحذّر “إسرائيل” من مخاطر التورط بحرب مع حزب الله.

ـ خفايا

قال مصدر دبلوماسي غربي إن في كيان الاحتلال اليوم ثلاث “إسرائيلات” يجب انتظار اجتماع اثنتين منها حتى تتبلور صورة مشهد سياسي جديد يمكن له فتح الطريق لتسوية قابلة للحياة حول غزة؛ فهناك حلف بنيامين نتنياهو وقوى اليمين وأولوياته استمرار الحرب، وهناك حلف بني غانتس وغادي ايزنكوت وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية وأولويته بدء التحقيق في الفشل، وهناك حلف المعارضة بقيادة يائير لبيد وعائلات الأسرى وأولوياته صفقة تبادل ولو أدّت الى وقف الحرب. واعتبر المصدر أن حلف غانتس والجيش لا يزال يوفر الغطاء لنتنياهو واستمرار الحرب ودون انتقاله إلى دعوات إنهاء الحرب لن يحدث التغيير المنشود.

صحيفة الجمهورية

ـ أسف مرجع روحي أن يكون قرار الحرب في لبنان يتقرّر في تل أبيب وطهران، وقرار إنتخاب رئيس يتقرر بين 6 دول، لبنان ليس من بينها.

ـ نقل زوار عاصمة كبرى أجواء مناقضة تماماً لما ينشر في بيروت وخصوصاً عند الربط بين استحقاقين دستوري وحربي.

ـ يصر قانونيون في رابطة مدنية عريقة تابعة لإحدى الطوائف على ربط حق الترشيح لرئاستها وعضوية مجلسها التنفيذي بسنوات الانتساب اليها.

صحيفة اللواء

ـ همس

تباينت التبريرات حول غياب وزير الخارجية بوحبيب عن محادثات وزير الخارجية البريطاني في بيروت، وعدم قيام الأخير بزيارة وزارة الخارجية التي يبعد مقرها عشرات الأمتار عن السراي الكبير!

ـ غمز

يردد سياسي مخضرم أن تكليف الرئيس نبيه برّي لنائبه بوصعب بتنسيق الإتصالات مع الوسيط الأميركي هوكشتاين أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد!

ـ لغز

تبين أن لدى كهرباء لبنان ثلاثين مليون دولار في البنك المركزي، وستُحصَّل الفواتير الجديدة بالدولار إختيارياً، ومع ذلك لا برنامج لزيادة ساعات التغذية!

المصدر: صحف