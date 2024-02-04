المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة :أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر، وقنصنا ضابطا وجنديا وأوقعنا عشرات بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 19:18

المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة :أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر، وقنصنا ضابطا وجنديا وأوقعنا عشرات بين قتيل وجريح

منذ 15 mins 4 February، 2024
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