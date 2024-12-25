السيد فضل الله: لتكون ذكرى ولادة السيد المسيح عنوانا للالتقاء حول القيم الايمانية والانسانية

أمل السيد علي فضل الله ان تكون ذكرى ولادة المسيح عنوانا للالتقاء حول القيم الايمانية والانسانية.

وقال السيد فضل الله في بيان الاربعاء “إنّنا نريد لذكرى ولادة السيّد المسيح التي هي عنوان جامع للمسلمين أن تكون عنواناً للالتقاء حول القيم الإيمانية والإنسانية”.

وأشار السيد فضل الله الى ان “نعمل لتعزيز الأخلاق في هذا العالم وتنمية قيم المحبّة والرحمة والعدالة واحترام كرامة الإنسان والتصدّي لكلّ الذين يعملون على إشاعة الكفر والظّلم والطغيان ويمتهنون كرامات الناس والشعوب المستضعفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام