قوات الشهيد عمر القاسم تتمكن من إطلاق قذيفتي “آر بي جي” (R.P.G) على آليات جيش الاحتلال  بمحور الجوازات و صناعة الوكالة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 19:18

قوات الشهيد عمر القاسم تتمكن من إطلاق قذيفتي “آر بي جي” (R.P.G) على آليات جيش الاحتلال  بمحور الجوازات و صناعة الوكالة في غزة

منذ 58 mins 4 February، 2024
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