المقاومة الإسلامية تستهدف للمرة الثانية موقع رويسات العلم  ‫في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 19:16

المقاومة الإسلامية تستهدف للمرة الثانية موقع رويسات العلم  ‫في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

منذ 1 ساعة 4 February، 2024
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