مراسل المنار: استهداف موقع العدو الصهيوني في رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 16:36
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المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
مراسل المنار: استهداف موقع العدو الصهيوني في رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة
منذ 2 ساعة
1 September، 2024
عاجل
رويسات العلم
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
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