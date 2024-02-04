إستقبل رئيس إتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع أكرم زريق في مكتبه في الإتحاد وفد النقابات العامة للبناء اليمني الذي ضم كل من يحيى الطبيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإتحاد العام اليمني ورئيس النقابة العامة للبناء والإنشاءات ، محمد حسين البطاحي عضو المكتب التنفيذي لنقابات العاصمة صنعاء الأمين العام لنقابة وزارة الصحة وعلي سنان الصعر عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبناء.

وقد تم التباحث في المواضيع التي أثيرت في أعمال المؤتمر العام التاسع للاتحاد المهني العربي لنقابات العاملين في البناء والأخشاب وصنع مواد البناء الذي أقيم في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق.

المصدر: بريد الموقع