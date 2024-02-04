رئيس إتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع يستقبل وفد النقابات العامة للبناء اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 17:16

رئيس إتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع يستقبل وفد النقابات العامة للبناء اليمني

منذ 34 mins 4 February، 2024
إتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع
لبنان

إستقبل رئيس إتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع أكرم زريق في مكتبه في الإتحاد وفد النقابات العامة للبناء اليمني الذي ضم كل من يحيى الطبيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإتحاد العام اليمني ورئيس النقابة العامة للبناء والإنشاءات ، محمد حسين البطاحي عضو المكتب التنفيذي لنقابات العاصمة صنعاء الأمين العام لنقابة وزارة الصحة وعلي سنان الصعر عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبناء.
وقد تم التباحث في المواضيع التي أثيرت في أعمال المؤتمر العام التاسع للاتحاد المهني العربي لنقابات العاملين في البناء والأخشاب وصنع مواد البناء الذي أقيم في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق.

المصدر: بريد الموقع

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