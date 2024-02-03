رئيس مجلس الجليل الأعلى: تصريح وزير الحرب غالانت في حرمون مثل التصريحات والشعارات التي أُلقيت في الهواء خلال الأشهر الأربعة الماضية في المؤتمرات الصحفية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 23:32
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العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة يدخل شهره الخامس والمقاومة تكبد العدو خسائر وسط أزمة سياسية حكومية لدى الاحتلال
رئيس مجلس الجليل الأعلى: تصريح وزير الحرب غالانت في حرمون مثل التصريحات والشعارات التي أُلقيت في الهواء خلال الأشهر الأربعة الماضية في المؤتمرات الصحفية
منذ 1 ساعة
3 February، 2024
عاجل
حرمون
رئيس مجلس الجليل الاعلى
غالانت
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