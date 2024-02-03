الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي تعد على السيادة العراقية والسورية وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 12:44

الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي تعد على السيادة العراقية والسورية وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة

منذ 37 mins 3 February، 2024
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