لبنى قانصوه

في البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات للعام 2024 التي تنظّم بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، فازت طالبة الإعلام في جامعة العلوم والآداب اللبنانية USAL هبة دهيني، بالمركز الأوّل كأفضل متحدّثة.

وفي مقابلة أجراها فريق من موقع قناة المنار الالكتروني مع الأستاذة المشرفة على المتباريات في جامعة USAL ، والمحكّمة في البطولة منى زعرور، ذكرت زعرور أنّ التحدّي يبدأ من مقولة وإشكالية يطرحها منظّمو المسابقة على فريقين، فريق يُطلب منه تأكيد هذه المقولة وفريق مهمّته دحضها.

وتابعت زعرور أنّ إتقان اللغة العربية الفصحى يعدّ معيارا أساسيا يدخل في التحكيم، إضافة الى طريقة التقديم.

وأكّدت زعرور على دور الجامعة في بناء القدرات المعرفية وتنمية مهارات الإقناع والحوار لدى الطلاب، لا سيّما طلاب قسم الإعلام الذي تنتمي إليه الطالبة دهيني وزميلاتها في الفريق الذي شارك في المنافسة التي جمعت 24 فريقاً من 15 جامعة في لبنان.

كما التقى فريق المنار أيضا الطالبة هبة دهيني التي عبّرت عن تعلّقها الشديد باللغة العربية، الذي كان السبب الرئيسي لفوزها بالمركز الأوّل، كما تحدّثت هبة عن مراحل هذه التجربة.

ولدى سؤالها عمّا اكتسبته من هذا التحدّي، قالت إنّ هذه المناظرة كشفت لها عن مهارات لم تكن تعتقد أنّها متمكّنة منها، وبالنسبة لها، ما قبل هذه المسابقة ليس كما بعده.

هبة دهيني إبنة الجنوب اللبناني والقاطنة في بلدتها طورا، لم تغفل عن فلسطين، البوصلة والقضيّة، فاعتبرت أنّ هذه المشاركة هي مسؤولية ملقاة على عاتقها، لأنّها مقتنعة بأن الكل مجنّد في هذه المعركة ويواجه بالأدوات التي يمتلكها، وهذا النجاح هو فرصتها لإيصال صوتها.

يُذكرأن الفرق المتنافسة في هذه البطولة خاضت جولات تمهيدية تأهل منها 16 فريقاً للجولات التالية. وفي 27 من الشهر الفائت (كانون الثاني 2024) شارك كل فريق من الفرق الـ16 في ثلاث جولات، ليتم الإعلان عن نتيجة البطولة الوطنية: فوز فريق الجامعة اللبنانية بالمركز الأول، وجامعة العلوم ولآداب اللبنانية USAL بالمركز الثاني، وحصلت الطالبة من USAL هبة دهيني على المركز الأول بالعلامات بين جميع طلاب الجاكمعات المشاركة. وبذلك يتأهل فريقا اللبنانية وUSAL لتمثيل امعات لبنان في البطولة الدولية السابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية في قطر، المزمع تنظيمها في الأسبوع الرابع من شهر أيارمايو 2024، وهو الحدث الذي يجمع الطلاب الجامهيين من مختلف دول العالم للتناظر باللغة العربية حول أهم المشكلات المجتمعية والعالمية والقضايا المعاصرة.

موقع قناة المنار الالكتروني يتمنى للطلاب اللبنانيين التوفيق، وإيصال رسالة لبنان العربي إلى مسامع كل العالم.

المصدر: موقع المنار