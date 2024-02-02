دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 1-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:55 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:12 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 21:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار