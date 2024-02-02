عميات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 01:20

عميات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 48 mins 2 February، 2024
خريطة 1-2-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 1-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:
1- الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:55 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:12 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 21:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار

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