مقاومون يطلقون النار بكثافة باتجاه حاجز الجلمة الاسرائيلي قرب جنين بالضفة المحتلة وينسحبون من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2024 - 23:42

مقاومون يطلقون النار بكثافة باتجاه حاجز الجلمة الاسرائيلي قرب جنين بالضفة المحتلة وينسحبون من المكان

منذ 28 mins 31 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة