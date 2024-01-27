تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة لليوم الـ 121 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (557) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2748) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6400) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وقد تمكنت المقاومة منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى، والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

ونشر الإعلام العسكري التابع للقسام اليوم الجمعة عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات الجهادية التي نفذها مجاهدو القسام، تنوعت ما بين خوض الاشتباكات الضارية مع القوات الصهيونية، وتفجير العبوات الناسفة المضادة للأفراد والآليات والاستهداف بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع، ودك تجمعات العدو بقذائف الهاون، وقد أكد مجاهدونا تدمير وإعطاب عدداً من الآليات في مختلف محاور القتال.

وقد نشرت كتائب القسام مساء اليوم مقطع فيديو لـثلاث مجندات صهيونيات أسيرات لديها، طالبن حكومة الاحتلال بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن، حيث قالت الأسيرات إن “حكومتنا تكذب عليكم، اعملوا أي شيء لنعود أحياء”، مطالبين رئيس وزراء العدو بعقد صفقة تبادل مع حماس.

وكانت كتائب القسام بثت الأسبوع الماضي رسالة كشفت فيها مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف لجيش العدو ونجاة الأسيرة الثالثة نوعا أرغماني.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

واستهدفت القسام صباح اليوم قوة صهيونية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت افرادها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. كما اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة واوقعونها بين قتيل وجريح.

واستهدفت القسام دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مجاهدوا القسام بعد عودتهم من خطوط القتال شمال غرب مخيم المغازي، إيقاع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم بعد إغلاق بوابة أحد الأنفاق على 7 جنود صهاينة وبعد نزولهم لداخله تم تفجير عين النفق بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ثم قاموا باستهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105”.

كما أكدوا استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” وجرافة من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105″ و”التاندوم” على بُعد 500م من السلك الزائل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” .

سرايا القدس تقصف “عسقلان” و “سديروت” و “نير عام”

وبدورها، تمكن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي صهيوني في محور التقدم غرب مدينة خانبونس، وقصفوا آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس بوابل من قذائف الهاون. ووزعت القسام مشاهد من حمم الهاون التي دك بها المجاهدون التحشدات وآليات العدو في محاور التقدم.

كما قصفت السرايا “عسقلان” و “سديروت” و “نير عام” ومغتصبات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية، واسقطت طائرة “درون” صهيونية يستخدمها العدو في المهام الاستخبارية شرق الشجاعية.

ومساء اليوم، أكد مجاهدو السرايا بعد عودتهم من مناطق الاشتباك وسط قطاع غزة تمكنهم من تنفيذ سلسلة من المهام:

– قصف موقع “كوسوفيم” العسكري والعين الثالثة برشقات صاروخية

– قصف تجمع لجنود العدو بقذائف الهاون قرب “بوابة المدرسة” شرق مخيم البريج

– استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ “تاندوم” شرق مخيم المغازي

– قصف تجمع لجنود العدو في محيط موقع “أبو صفية” العسكري بوابل من قذائف الهاون

– قصف تجمع لجنود العدو شرق قرية المصدر بعدد من قذائف الهاون

كتائب المجاهدين تقصف “ناحل عوز”

وفي اطار مشاركتها في معركة طوفان الاقصى، استهدفت كتائب المجاهدين، موقع “يفتح” العسكري، الواقع في مقر الكتيبة الأولى للواء الشمالي، في فرقة غزة، برشقة صاروخية. الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين، عرض مشاهد لاطلاق صواريخ من طراز N7 ، نحو الموقع الكتائبي التابع لجيش العدو الاسرائيلي (يفتح) ، شمال قطاع غزّة.

وفي اطار تصدّيها لقوات الاحتلال، أعلنت كتائب المجاهدين، قصف تجمعات للقوات الصهيونية في شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزّة، بعدد من الصواريخ. وكانت كتائب المجاهدين، أعلنت عن استهداف مستوطنة “نحل عوز” المحيطة بقطاع غزّة، أمس الخميس، برشقة صاروخية.

ومساء اليوم، أعلن الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين عن عمليات الكتائب خلال الـ 24 ساعة الماضة، وهي:

– قصف مغتصبة ناحل عوز برشقة صاروخية

– دك التجمعات العسكرية للعدو الصهيوني في شرق البريج بالصواريخ

– قصف موقع يفتح العسكري مقر الكتيبة الأولى للواء الشمالي في فرقة غزة

المصدر: الاعلام العسكري