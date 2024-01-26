صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وسديروت ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 18:04

صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وسديروت ومحيطها

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
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