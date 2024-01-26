التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الامطار الغزيرة وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال على الرقم 112 أو 1720 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 16:16

التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الامطار الغزيرة وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال على الرقم 112 أو 1720

منذ 17 mins 26 January، 2024
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