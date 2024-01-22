قوات الاحتلال تحاصر جامعة الأقصى التي تضم نازحين في خانيونس تزامنًا مع قصف عنيف ومستمر على أنحاء المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 03:28
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العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية يتواصل على غزة لليوم الـ 108 والمقاومة تستبسل بالتصدي في محاور التوغل
قوات الاحتلال تحاصر جامعة الأقصى التي تضم نازحين في خانيونس تزامنًا مع قصف عنيف ومستمر على أنحاء المدينة
منذ 2 ساعة
22 January، 2024
عاجل
جامعة الاقصى
خانيونس
غزة
قوات الاحتلال
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