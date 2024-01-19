سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2024 - 11:18

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 19 January، 2024
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