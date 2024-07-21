أعلن حاكم مدينة تايباد الإيرانية (شمال شرق) مهدي شيردل أن حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان عن طريق حدود دوغارون يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار سنويا وهذا مؤشر على العلاقات الاقتصادية الجديدة بين البلدين.

وأضاف شيردل أثناء زيارة عدد من مسؤولي محافظة فارس لمنفذ دوغارون البري أن دوغارون يشكل أهم مركز اقتصادي لإيران مع أفغانستان، إذ أن السلع الإيرانية المصدرة تلبي احتياجات السوق الأفغاني البالغ 30 مليون نسمة.

وأوضح أن 1200 شاحنة إيرانية وأفغانية تتردد يوميا عبر حدود البلدين.

ويقع منفذ دوغارون الحدودي ومنطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة على بعد 18 كليومترا عن مدينة تايباد وهو متاخم لأفغانستان، ويعد واحدا من المنافذ الاقتصادية المميزة الخمسة للبلاد.

المصدر: قناة العالم