أسفر حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في جبال الأنديز في بوليفيا، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 14 آخرين، بحسب شرطة البلاد.

ولفتت الشرطة الى أن “الحافلة كانت متجهة نحو تشيلي على الطريق التجاري والسياحي المزدحم الذي يربط بين البلدين في أمريكا الجنوبية، على الطريق بين مدينة باتاكامايا البوليفية وبلدة تامبو كيمادو في شمال تشيلي.

وقال ضابط المرور نيلو توريكو: “حتى الآن سقط 16 قتيلاً و14 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفى”، مضيفاً أن سائقي السيارتين لقوا حتفهم، مضيفاً “قامت هذه الشاحنة بمناورة محظورة ونتيجة لذلك تعرضنا لهذا الحادث المؤسف.”

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن بوليفيا تشهد نحو 1400 حالة وفاة بسبب حوادث المرور كل عام، ترجع الحوادث أساسًا إلى سوء القيادة والأعطال الميكانيكية.

المصدر: وكالة يونيوز