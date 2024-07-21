بوليفيا | 16 قتيلاً و 14 مصاباً إثر تصادم يين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في جبال الأنديز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 21 2024 - 11:06

بوليفيا | 16 قتيلاً و 14 مصاباً إثر تصادم يين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في جبال الأنديز

منذ 37 mins 21 July، 2024
بوليفيا
أخبار دولية - بوليفيا - تقارير مصورة

أسفر حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في جبال الأنديز في بوليفيا، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 14 آخرين، بحسب شرطة البلاد.

ولفتت الشرطة الى أن “الحافلة كانت متجهة نحو تشيلي على الطريق التجاري والسياحي المزدحم الذي يربط بين البلدين في أمريكا الجنوبية، على الطريق بين مدينة باتاكامايا البوليفية وبلدة تامبو كيمادو في شمال تشيلي.

وقال ضابط المرور نيلو توريكو: “حتى الآن سقط 16 قتيلاً و14 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفى”، مضيفاً أن سائقي السيارتين لقوا حتفهم، مضيفاً  “قامت هذه الشاحنة بمناورة محظورة ونتيجة لذلك تعرضنا لهذا الحادث المؤسف.”

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن بوليفيا تشهد نحو 1400 حالة وفاة بسبب حوادث المرور كل عام، ترجع الحوادث أساسًا إلى سوء القيادة والأعطال الميكانيكية.

المصدر: وكالة يونيوز

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة