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July 21 2024 - 00:12

مصدر فلسطيني يكشف النقاب عن آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

منذ 16 mins 20 July، 2024
العدوان على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

كشف مصدر فلسطيني مطلع، اليوم السبت، النقاب عن أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين “إسرائيل” وحركة “حماس” في قطاع غزة، متوقفة بقرار “إسرائيلي”.

وأكد المصدر المطلع، أن المسؤولين المصريين أبلغوا جهات فلسطينية في أعقاب لقاءاتهم الأخيرة مع الوفد “الإسرائيلي” المفاوض في القاهرة أن الوفد لم يحمل أي جديد.

وأشار إلى أن المفاوضات فعليًا متوقفة بقرار “إسرائيلي” منذ فترة وكل الحديث عن تقدم هنا وهناك هو للتغطية الإعلامية على استمرار الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين.

وتتوسط مصر وقطر في المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحركة حماس لإنهاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة شهاب

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