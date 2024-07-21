استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الأحد (21 تموز 2024) في مقر رئاسة الحكومة في بغداد.

وقد أقيمت للرئيس ميقاتي فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، حيث استقبله الرئيس السوداني واستعرضا حرس الشرف، فيما عُزفت موسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد الوطني العراقي، ثم صافح الرئيسان أعضاء الوفدين اللبناني والعراقي.

بعد ذلك، عقدت المحادثات الموسّعة وشارك فيها عن الجانب اللبناني وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفير لبنان في العراق علي حبحاب، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان(إيدال) مازن سويد، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، فيما شارك عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، وكيل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاص محمد، والقائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت أمين نصراوي.

وقد عقد السوداني ونظيره اللبناني جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ومسارات تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية فيها، كما جرى التأكيد على استمرار مساعي الجهات الحكومية في البلدين لحلّ مشكلة التأخير في إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين، التي تعود إلى فترات الأزمات الصحية والاقتصادية التي أعاقت عمل الإدارات العامة في لبنان.

وأشار السوداني إلى أنّ مواقف العراق من لبنان تنبع من الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليميًا وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء الأبرياء.

من جانبه، أعرب ميقاتي عن تقديره لجهود السوداني وخطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان، مجددًا الدعوة لرئيس الحكومة العراقية لزيارة لبنان، كما ثمّن الجهود العراقية الداعمة للتقارب والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وأكد ميقاتي استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودراسة إمكانية الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة.

وبيّن ميقاتي سعي حكومته نحو رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تجارة المخدرات، وأهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية أيلول المقبل.

المصدر: مواقع