بيسكوف: العطل الحاسوبي العالمي لم يمس موارد الكرملين الإلكترونية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 11:06

بيسكوف: العطل الحاسوبي العالمي لم يمس موارد الكرملين الإلكترونية

منذ 2 ساعة 21 July، 2024
Demetri Beskov1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الخلل الحاسوبي الذي تعرضت له مطارات ومواقع حيوية حول العالم لم يؤثر على موارد الكرملين الإلكترونية، وأنها تعمل بشكل طبيعي.

وأشار بيسكوف إلى أن كافة الأجهزة والبرامج الإلكترونية في الكرملين تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو خلل.

وضرب عطل تقني أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم ، حيث شهدت شركات الطيران والمطارات والبنوك وشركات الإعلام اضطرابات أدت إلى قلب الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

ويرتبط انقطاع “مايكروسوفت” بتحديث جديد لشركة “كراود سترايك” للأمن السيبراني، وتسبب بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، حيث كانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.

المصدر: روسيا اليوم

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