جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من جنوده بجراح بليغة في المعارك شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2024 - 16:18

جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من جنوده بجراح بليغة في المعارك شمال قطاع غزة

منذ 14 mins 17 January، 2024
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