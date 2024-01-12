دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو جالإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 11-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 9:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلّة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:00 استهداف تجمّعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الصيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

4- الساعة 15:00 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة على المدنيّين وآخرها الإعتداء على مركز الدفاع المدني التطوّعي في بلدة حانين الجنوبيّة واستشهاد المسعفَين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم هذا مع تأكيد المقاومة على جهوزيّتها للردّ الفوري على أيّ عدوانٍ يطال المدنيّين.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:30 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في تلّة الكوبرا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها.

2- الساعة 14:15 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

المصدر: موقع المنار