كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بالرصاص والعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 22:58

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بالرصاص والعبوات الناسفة

منذ 12 mins 11 January، 2024
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