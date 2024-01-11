اشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية انه “من المعلوم بأنه وبحسب دراسة أجريت حول الكلفة التقديرية لمعالجة الانهيارات التي نتجت عن العواصف الاخيرة فقط ( الانهيارات على بعض الطرق) تساوي مليون ونصف مليون دولار في حين ان موازنة الوزارة في كل ما يتعلق بالطرق للعامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ كانت قد بلغت مليونين وأربعمائة ألف دولار !! وهذا يعني أن معالجة ما نتج عن تلك الانهيارات يستلزم صرف ما يُقارب ثلثي الموازنة بأكملها!”

واضاف: “لأجل ذلك وبناء على الدراسات التي أعدتها شركات يُعتد بها، قإن وزارة الاشغال العامة والنقل هي بحاجة إلى :

-٢٤٨ مليون دولار لصيانة الاوتوسترادات

-١١١ مليون دولار.للصيانة الدورية للطرق

وهذا يعني أننا بحاجة في الموازنة إلى ما يقارب ال ٣٦٠ مليون دولار ، في حين أن ما تلحظه موازنة العام الحالي يبلغ فقط ٥٤٠٠ مليار اي ما يساوي ٦٠ مليون دولار، علماً بأنه ومن العام ٢٠١٩ حتى اليوم لم تجر صيانة للطرقات”.

وقال “خلال الاجتماع اليوم مع الرئيس ميقاتي لمسنا تفهماً للموضوع ، لافتاً بأنه لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع ، وذلك لكي نستطيع على الاقل اجراء صيانة للطرق الموجودة وتنظيف مجاري مياه الامطار على الاوتوسترادات والتي هي ضمن صلاحيات الوزارة، وكذلك فتح الطرقات التي تغلق بسبب الثلوج”.