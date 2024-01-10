مراسل المنار: سلسلة من الغارات الجوية نفذها الطيران الحربي المعادي استهدفت أحراج “اللبونة” جنوبي بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 10:20

مراسل المنار: سلسلة من الغارات الجوية نفذها الطيران الحربي المعادي استهدفت أحراج “اللبونة” جنوبي بلدة الناقورة

منذ 35 mins 10 January، 2024
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