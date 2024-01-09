انطلاق مراسم تشييع الشهيد القائد على طريق القدس وسام حسن طويل “الحاج جواد” في بلدته خربة سلم جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 15:04

انطلاق مراسم تشييع الشهيد القائد على طريق القدس وسام حسن طويل “الحاج جواد” في بلدته خربة سلم جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 9 January، 2024
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