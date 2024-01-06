المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات واسعة مع قوات الاحتلال في منطقة خزاعة في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2024 - 17:42

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات واسعة مع قوات الاحتلال في منطقة خزاعة في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 27 mins 6 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة