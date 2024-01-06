مراسل المنار: قصف فوسفوري صهيوني يستهدف مدينة الخيام للمرة الثانية هذا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 17:40

مراسل المنار: قصف فوسفوري صهيوني يستهدف مدينة الخيام للمرة الثانية هذا اليوم

منذ 2 ساعة 6 January، 2024
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