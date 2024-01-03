زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيد الشيخ صالح العاروري وعددا من اخوانه الشهداء.

وفي بيان لها قالت القسام ان اغتيال الشيخ صالح العاروري وإخوانه على أرض لبنان يؤكد بأن العدو الصهيوني هو خطر على الأمة، وأن ساحة المعركة مع هذا الكيان مفتوحة، وأن قتاله وردعه عن غيّه هو واجب على أبناء الامة في كل الساحات والجبهات حتى اقتلاع هذا السرطان من أرض فلسطين وإراحة الأمة من شروره.

وجاء في البيان ان الشهيد العاروري كان تهديداً حقيقياً لهذا الكيان المجرم الذي بات يئن تحت ضربات المقاومة الكبرى التي تؤسس لزواله قريبا بإذن الله. واضاف ان طوفان الأقصى ما هو الا آخر تجليات هذه الجهود المباركة التي كان الشيخ صالح وإخوانه في القلب منها دفاعا عن أقدس مقدسات الامة، وكان لهم فيها إسهامات عظيمة.

وقالت الحركة ان اغتيال قادة الحركة هو وسام شرف، ولن يزيد الحركة والمقاومة إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الطريق، وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه، وستبقى دماؤهم نبراساً ينير طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن ارض فلسطين.