المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستجدة التي وضعها العدو على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة ‏المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 18:58

المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستجدة التي وضعها العدو على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة ‏المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 2 January، 2024
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