مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة راميم بِصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصاً في بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 18:30

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة راميم بِصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصاً في بلدة حولا

منذ 14 mins 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة