طائرات الاحتلال تشنّ حزامًا ناريًا شرق خانيونس جنوبيّ قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد ياغي نهار الجمعة عند الساعة 2:30 بعد الظهر
طائرات الاحتلال تشنّ حزامًا ناريًا شرق خانيونس جنوبيّ قطاع غزة
منذ 2 ساعة
2 January، 2024
عاجل
العدو الصهيوني
حزام ناري
خانيونس
غزة
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